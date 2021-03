Problemi nella galleria del San Salvatore, traffico normalizzato

(Aggiornato alle 11.21) Traffico bloccato in autostrada questa mattina tra dalle 5.45 tra Maroggia e la galleria del San Salvatore in direzione nord a causa della rottura di un tubo della rete idrica. Il guasto ha costretto in un primo tempo alla chiusura della corsia di destra tra Melide e Grancia. Nonostante la riapertura momentanea verso le 6.20, i disagi al traffico sono proseguiti e alcune decine di minuti dopo la falla si è infatti riaperta causando un’importante fuoriuscita d’acqua in galleria. La colonna di vetture sulla A2 si è estesa fino all’altezza di Mendrisio e problemi alla viabilità sono stati segnalati anche sulla strada cantonale. La corsia di destra è stata nuovamente riaperta verso le 7.40. I disagi al traffico sono cessati verso le 11.20.

Risale ad appena un mese fa l’inizio dei lavori di consolidamento, annunciato dall’Ufficio federale delle strade. Gli interventi notturni (dalle 22 alle 5) mirano a un «consolidamento statico definitivo – l’aggettivo non è casuale – della galleria Melide-Grancia in seguito al crollo dell’8 giugno 2017». Quel giorno, alle 9.15, una massa di detriti staccatasi dalla parete della galleria aveva colpito due auto in transito dirette a sud. Non c’erano stati feriti, ma il caso aveva fatto discutere e innescato un’inchiesta penale. Ora la Confederazione vuole risolvere il problema una volta per tutte con un’opera che costerà attorno ai 50 milioni, tutti a suo carico.