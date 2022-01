Per l’uditore Martino Righetti l’ex comandante delle Guardie di confine Regione IV Mauro Antonini e l’ex capo dello Stato maggiore sono da condannare a pene pecuniarie sospese (rispettivamente 120 e 80 aliquote giornaliere) per avere in combutta creato e alimentato una cosiddetta cassa nera all’insaputa dell’Amministrazione federale delle dogane. Le accuse sono quelle di reiterata gestione infedele, reiterata falsità in documenti e appropriazione indebita (o istigazione alla stessa, per quanto riguarda Antonini). Per l’avvocato Daniele Meier, l’ex capo dello Stato maggiore va condannato solo per appropriazione indebita a una pena «sostanzialmente ridotta». Per l’avvocato Elio Brunetti, il comandante Antonini va interamente prosciolto, perché vittima di una vendetta da parte del suo coimputato, che l’ha coinvolto in una vicenda – quella della cassa nera – da cui Antonini era estraneo. Perché? Per rifarsi del suo licenziamento, che avrebbe vissuto come un’ingiustizia. Scioglimento del rapporto di lavoro che era stato deciso da Antonini a metà agosto 2018. Pochi giorni prima che una lettera anonima aveva fatto scattare un’inchiesta amministrativa in seno al Corpo, che poi aveva portato all’inchiesta penale militare oggetto del processo in corso in questi giorni a Locarno al Tribunale militare 3. La sentenza dovrebbe essere pronuciata nel tardo pomeriggio.