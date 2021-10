Procuratori e giudici, i nomi della rosa

Ebbene, dopo settimane di discussioni, anche accese, sui nomi da proporre, la Commissione ha infine trovato la quadratura del cerchio e proposto al plenum una rosa di candidati che, a conti fatti, non stravolge il «Manuale Cencelli», ossia la ripartizione politica delle cariche. Per quanto riguarda i due pp aggiuntivi, il gremio politico presieduto da Sabrina Aldi (Lega) ha proposto l’attuale vicecancelliera del Tribunale penale cantonale Veronica Lipari e il segretario giudiziario al Ministero pubblico Simone Barca. Queste due candidature vanno così a colmare la «sottorappresentazione» di PS e Lega in seno alla Procura: Lipari è infatti in quota socialista e Barca di area leghista. Ad oggi, lo ricordiamo, otto pp sono in quota PLR, cinque in quota PPD (contando anche Respini), quattro in quota PS e tre in quota Lega, più un «senza tessera». Per quanto concerne il terzo procuratore pubblico, il candidato proposto dalla Commissione per sostituire Respini è l’avvocata Chiara Buzzi, di area PPD come il neo-presidente della Corte dei reclami penali.