«Produciamo troppo? Non è vero»

Chi l’ha detto che in Ticino si produce troppo vino? In realtà se ne vende troppo poco. A ribaltare i termini della questione è il presidente di Federviti Giuliano Maddalena. Lo incontriamo in occasione della presentazione della vendemmia 2021 (vedi articolo accanto). «Non è vero che si produce più di quanto si vende. Piuttosto il contrario: si vende meno di quanto si produce». Un cambio di prospettiva che pone al centro del problema delle giacenze nelle cantine ticinesi (cfr. CdT del 24.8) il sistema di vendita e che solleva, di pari passo, alcune domande centrali. Quali sono i limiti del mercato ticinese? Perché non riusciamo a portare il nostro prodotto fuori dalla Svizzera? E poi ancora: la filiera del vino, forse, non dovrebbe rivedere le proprie ambizioni?

Riserve e esportazioniIn Ticino...