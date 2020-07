Vista l’evoluzione dello stato della vegetazione, la Sezione forestale del canton Ticino ha diramato un divieto assoluto di accensione di fuochi all’aperto che entrerà in vigore a partire dalle 12.00 di oggi, mercoledì 29 luglio. La misura, che si rende necessaria a causa del pericolo d’incendio per i boschi, vale per tutto il territorio del nostro cantone, nonché per Moesano e la Valle Bregaglia.