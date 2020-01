A causa della persistente siccità, la Sezione forestale del canton Ticino ha diramato un divieto assoluto di accensione di fuochi all’aperto che entrerà in vigore alle 12.00 di oggi, lunedì 20 gennaio. La misura, che si rende necessaria a causa del pericolo d’incendio per i boschi, vale per tutto il territorio del nostro cantone, nonché per Moesano, Valle Bregaglia e Val Poschiavo.