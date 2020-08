Così come la prossima domenica di votazioni prevista il 27 settembre, anche il Comitato cantonale del Partito socialista ticinese, ieri sera a Giubiasco, è stato carico di temi politici molto diversi tra loro.

Ma prima di parlare dei temi in votazione sul piano federale, i due copresidenti del partito Laura Riget e Fabrizio Sirica hanno voluto illustrare ai presenti quanto fatto dalla direzione durante l’estate. A cominciare da tre questioni pratiche: la nomina della nuova segretaria del partito (Eva Carlevaro); il rinnovo della sede del partito («che sarà il punto di partenza simbolico per rinnovare il partito») e infine i lavori per creare «con un processo di consultazione dal basso» una sezione unica del partito nel Mendrisiotto.

Ovviamente, si è poi parlato anche della pandemia e delle soluzioni per affrontare la crisi economica che ne deriva: «Siamo pronti a batterci per un finanziamento solidale della crisi e anche a raccogliere firme contro eventuali ulteriori tagli alla spesa che altri partiti vorrebbero per risolvere questo momento difficile. Molti hanno parlato di solidarietà durante le fasi più difficili della pandemia. Solidarietà che è un valore cardine del nostro partito, e che servirà specialmente in questo periodo difficile», ha affermato a questo proposito Riget.

Guardando allo scorso anno, il Comitato ha approvato i conti del 2019 che, è stato precisato, come non accadeva da trent’anni in un anno elettorale si sono chiusi con un avanzo. Guardando invece al futuro, sono stati presentati due temi in votazione federale il prossimo 29 novembre: «l’iniziativa per imprese responsabili» e «l’iniziativa per il divieto di finanziare i produttori di materiale bellico». Dal Comitato, all’unanimità, sono giunti due voti favorevoli a questi due oggetti definiti da Riget «due proposte concrete per rendere il mondo un posto migliore».

