«Pronti ad accelerare ma servono le garanzie»

La campagna vaccinale compie un ulteriore passo avanti: dopo gli over 65, da lunedì si inizierà anche con il personale sanitario. «Le forniture di vaccino annunciate per le prossime settimane consentono infatti di estendere le iscrizioni alla nuova categoria», si legge nella nota stampa inviata ieri ai media dalle autorità cantonali. «In tutto parliamo di circa 12 mila persone», spiega il farmacista cantonale Giovan Maria Zanini.

Le due modalità

Per questa categoria la vaccinazione avverrà in due modalità: «Il personale che lavora nelle strutture ospedaliere sarà vaccinato direttamente sul posto già a partire da lunedì 19 aprile. In vista di questa data gli ospedali e le cliniche si stanno occupando di raccogliere l’adesione dei propri collaboratori. Mentre tutti gli altri operatori sanitari...