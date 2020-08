Pronti a riaprire gli ombrelli: la pioggia, assicura MeteoSvizzera, sta per tornare, e anche abbondante. Quando? A partire da venerdì, quando si annuncia un rapido aumento della nuvolosità e precipitazioni a sud delle Alpi, a partire dall’alto Ticino, anche forti la sera e la notte, in parte a carattere temporalesco. In Engadina il peggioramento sarà più tardivo: il mattino ancora abbastanza soleggiato, poi nuvoloso e precipitazioni a partire dal tardo pomeriggio. 24 gradi.

Anche a nord delle Alpi, si prevede tempo dapprima ancora in parte soleggiato, specie nelle Alpi e all’est; in giornata aumento della nuvolosità a partire da ovest, seguito da rovesci o temporali anche intensi, dapprima in montagna, più tardi anche in pianura.