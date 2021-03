«Noi ci siamo e, se si potrà, vi aspettiamo». È questo, in sostanza, il messaggio lanciato da Ticino Turismo in vista delle vacanze pasquali, primo importante appuntamento della stagione turistica. Stagione turistica che, malgrado l’incertezza causata dal virus, lascia ben sperare. In alcuni alberghi rimangono poche camere disponibili, mentre in altri l’occupazione è attorno al 50%. «Il tema è delicato», ammette il direttore di Ticino Turismo Angelo Trotta. «Tutti noi vorremmo poter ripartire, ma l’incognita dei contagi non ci permette di fare piani a lunga scadenza. Basta osservare quanto avvenuto nella vicina Italia: dopo gli allentamenti è tornata a chiudersi fino a Pasqua. Proprio la delicatezza della situazione ci ha portato a optare per un approccio proattivo, ma estremamente prudente....