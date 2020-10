Il caso delle due prostitute assolte in Pretura settimana scorsa per aver praticato il mestiere più vecchio del mondo a casa di alcuni clienti potrebbe non essere chiuso. Il procuratore pubblico Nicola Respini (che aveva accusato le due di esercizio illecito della prostituzione ritenendo la pratica contraria alla nuova legge) presenterà infatti dichiarazione d’appello. Questo consentirà al magistrato di disporre della sentenza in forma scritta e, in base alle motivazioni presentate dal giudice Marco Kraushaar, decidere se sottoporre il caso a un secondo grado di giudizio.

Negli ultimi mesi TESEU (la sezione della polizia cantonale che si occupa della lotta al traffico di esseri umani) aveva denunciato diverse ragazze, accusate appunto di essersi recate al domicilio dei clienti. Stando agli agenti...