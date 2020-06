Sul principio, il Parlamento è stato praticamente concorde: bisogna lavorare sulla parità di genere e tutelare le neomamme dai licenziamenti una volta rientrate dalla maternità. Il periodo di protezione, però, va innalzato dalle attuali 16 settimane a 12 mesi.

È stata dunque approvata l’iniziativa cantonale presentata nel febbraio del 2019 dal PPD e sostenuta dalla sezione femminile del partito e da quella dell’OCST. Il testo dell’atto parlamentare – i cui primi firmatari sono il presidente Fiorenzo Dadò e il vicepresidente Giorgio Fonio – chiede un adeguamento del periodo di protezione per le madri lavoratrici di un anno dopo il rientro sul posto di lavoro. Ma non solo: nell’approvare con 44 voti favorevoli, 33 contrari e 4 astenuti le conclusioni del rapporto di minoranza della Commissione economia e lavoro (relatori il socialista Fabrizio Sirica e il popolare democratico Fiorenzo Dadò), sostenuto da PS, PPD e Verdi, il plenum ha pure incluso nel testo che verrà presentato all’Assemblea federale a Berna la possibilità di richiedere un congedo non pagato pari alla riduzione massima del 30% del grado di occupazione previsto dal contratto di lavoro in essere.

Quest’ultima proposta era stata avanzata dalla relatrice di maggioranza Cristina Maderni (PLR). Nel suo rapporto, sottoscritto da PLR e Lega in sede commissionale e respinto dal plenum con 48 voti contrari, 29 favorevoli e 2 astensioni, Maderni aveva auspicato un periodo di protezione di 6 mesi, un lasso di tempo ritenuto in linea con quanto previsto dal Codice delle obbligazioni.

Il dibattito

Prima della discussione in sala l’iniziativista Giorgio Fonio ha spiegato che la richiesta di un periodo di protezione di 12 mesi non è casuale in quanto «si basa sull’ordinanza federale sull’allattamento». Inoltre, ha rimarcato, «perdere il lavoro perché si ha avuto un figlio è qualcosa che non deve trovare posto nella nostra società».

Nel suo intervento, la relatrice di maggioranza Cristina Maderni ha posto l’accento sul tema della conciliabilità tra lavoro e famiglia, che la proposta di un congedo non pagato «intende favorire». Il periodo di protezione di 6 mesi, ha rimarcato, è in linea con quanto previsto dal Codice delle obbligazioni in caso di malattie o infortuni. Infine, ha concluso Maderni, «un eccesso di protezione temporale sarebbe insostenibile visto che la grandissima maggioranza delle imprese in Ticino ha meno di 10 collaboratori». Insomma, un periodo di 12 mesi costituirebbe un problema per la continuità aziendale.

Dal canto suo il correlatore di minoranza Fabrizio Sirica ha ribadito la necessità di un «cambio legislativo e di mentalità», per porre un freno a una situazione, quella dei licenziamenti delle neomamme, definita «incresciosa». Il collega Fiorenzo Dadò ha ringraziato la relatrice di maggioranza Cristina Maderni per aver incluso la proposta di un congedo non pagato ma ha ribadito che «la maternità non è una malattia».

Gli interventi successivi non hanno fatto altro che ribadire le posizioni già emerse in sede commissionale. Le uniche criticità sono state espresse da Edo Pellegrini (UDC), il quale ha confermato che il suo gruppo respingerà entrambe le proposte. «Mi chiedo se ha senso andare a Berna con un’iniziativa che a conti fatti sarà sostenuta da metà Parlamento».

