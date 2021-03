«Le elezioni coinvolgeranno 88 Comuni ticinesi e vedranno la partecipazione di un totale di 1488 candidati per i Municipi e 5306 per i Consigli comunali. Il candidato più giovane è nato il 1. aprile 2003, mentre il più anziano è nato il 6 febbraio 1929. Per quanto concerne la rappresentanza femminile, per il rinnovo dei Municipi la percentuale di candidate si attesta al 26.81%, mentre per i Consigli comunali al 30.53%», sottolinea la Cancelleria.