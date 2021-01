(aggiornato alle 19.32) «Dati precisi relativi alla diffusione della mutazione al momento non ne abbiamo, i casi confermati sono 5, però abbiamo una serie di sospetti che riguardano i rientri dall’Inghilterra o i contatti con i casi positivi del focolaio della casa per anziani di Balerna o della scuola di Morbio. La prevalenza all’interno del cantone non la conosciamo ancora esattamente». Queste le prime parole del medico cantonale Giorgio Merlani. Dopo il caso nell’istituto di Morbio, 500 ragazzi e 70 docenti sono stati messi in quarantena. L’obiettivo, prosegue il dottor Merlani, è capire «quanto è diffuso il virus tra questi 500 ragazzi. Da qui l’invito a sottoporsi al test, così che tutte le persone eventualmente positive possano essere rintracciate velocemente». Il sospetto di un legame...