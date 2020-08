Si tratta di una campagna promozionale che prevede una serie di iniziative legate ai temi del viaggio e del paesaggio promosse da enti già sostenuti, grazie all’Aiuto federale per la lingua e la cultura italiana, dalla Divisione della cultura e degli studi universitari del DECS (mostre, conferenze, attività didattiche, pubblicazioni ecc.) e una selezione di eventi di più ampio respiro proposti dalle Città di Lugano, Bellinzona, Locarno e Mendrisio. Le manifestazioni che aderiscono alla campagna utilizzano il logo dedicato. Il calendario delle manifestazioni viene aggiornato sull’Agenda dell’Osservatorio culturale del Cantone Ticino. Per le scuole è attivata la proposta «Cultura in movimento a scuola».

«Cultura in movimento» rientra nel programma congiunto DECS-DFE denominato «Economia e cultura» che comprende anche l’ampliamento delle offerte culturali all’interno di Ticino Ticket e lo Studio sull’impatto economico della cultura in Ticino commissionato dai Dipartimenti a Bak Economics. Lo studio si è svolto con il supporto di un Gruppo di accompagnamento composto da rappresentanti DECS e DFE, della Radiotelevisione svizzera di lingua italiana (RSI), dell’Agenzia turistica ticinese (ATT), della Camera di commercio, dell’industria, dell’artigianato e dei servizi del Cantone Ticino (Cc-Ti) e di Locarno Festival. La prima fase del progetto, sondaggio e rilevamento dati, si è conclusa giusto poche settimane prima dell’esplodere della pandemia da Covid-19. Considerato il quadro generale poco favorevole conseguente alle misure restrittive necessarie per contenere i contagi da Coronavirus, è evidente che lo studio in questione non può rappresentare l’attuale emergenza, men che meno venire incontro alle esigenze della stretta attualità. È per questi motivi che i promotori del progetto ritengono necessario aprire il confronto (partendo dai risultati dello studio) in un momento più consono, ovvero con una “nuova normalità” consolidata.