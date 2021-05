Conoscersi per affinare gli interventi in caso di eventi avversi - catastrofi naturali o incidenti di vasta portata - che richiedono una stretta collaborazione tra due Paesi interconnessi come Svizzera e Italia. Sono passati ormai cinque anni dall’esercitazione transfrontaliera «Odescalchi» ed è già tempo di pensare al prossimo appuntamento, a giugno 2022. un’esercitazione, sì, per affinare certe procedure, ma non solo.

Ma andiamo con ordine. Dopo quattro intensi anni di preparazione gli ufficiali della divisione territoriale 3, del comando delle truppe alpine di Bolzano e i rappresentanti delle varie istituzioni che compongono la protezione della popolazione si sono incontrati a Quinto per continuare i lavori di preparazione e per illustrare alla stampa gli aspetti principali della nuova esercitazione. Cinque anni fa «Odescalchi» si era svolta nel Mendrisiotto e nel Comasco, con la simulazione di un incidente chimico alla stazione internazionale di Chiasso. Tra poco più di un anno, invece, sarà interessato un territorio compreso fra la Bassa Leventina, l’Alto Mendrisiotto e il Malcantone e nella provincia di Varese (più precisamente nel Luinese). Le forze d’intervento saranno confrontate con una situazione di calamità naturale, che colpirà la regione durante una conferenza di richiamo internazionale a Pollegio. Tra gli scenari simulati troviamo un intervento in zona Astano a seguito di un incidente aereo, con incendi nell’intera valle; un intervento sul Ceresio per inquinamento da idrocarburi e un aiuto in caso di catastrofe a Maccagno, nel Luinese. Qui, le forze armate svizzere e italiane - in particolare i pontonieri - collaboreranno per far fronte a un incidente ferroviario e diversi incendi. Non va neppure dimenticata una simulazione all’aeroporto di Agno. Come accaduto - realmente - in occasione della visita dell’ex segretario di Stato americano Mike Pompeo, l’esercitazione congiunta tra esercito e polizia cantonale verterà sulla sicurezza e la scorta dei VIP.

Stima e rispetto reciproci

L’obiettivo principale di «Odescalchi» è e rimane affinare e migliorare gli interventi in caso di bisogno reale. È infatti importante che i rappresentanti degli Eserciti svizzero e italiano si confrontino fra di loro e con i partner civili sui mezzi e le modalità di intervento. «Attendere una crisi per conoscersi operativamente e costruire rapporti di stima e rispetto reciproci sarebbe troppo tardi. Per questo motivo gli incontri regolari avvenuti bilateralmente negli ultimi anni rappresentano un caposaldo per il successo di un intervento congiunto in caso di necessità», ha spiegato il divisionario Lucas Caduff, comandante della divisione territoriale 3. «È importante che i militari italiani e svizzeri possano imparare a lavorare insieme», gli ha fatto eco il colonnello degli Alpini Riccardo Renganeschi. Magari, ha aggiunto, «anche davanti a un buon piatto di spaghetti». Lo scopo dell’incontro è stato quello di riprodurre su modelli in scala gli scenari elaborati per esercitare le forze di intervento civili e militari: «Questo incontro permette di valutare ogni fase dell’esercitazione», spiega il brigadiere Stefano Laffranchini, sostituto del comandante della divisione territoriale 3. «Ogni scenario viene analizzato dai rappresentanti delle organizzazioni civili e militari per riconoscere i differenti bisogni, evidenziare le diverse sensibilità e correggere quanto pianificato, affinché quanto si presenterà a chi è chiamato ad intervenire sia il più reale possibile».

Un protocollo da ampliare

Ma come funziona, in sintesi, la collaborazione internazionale in caso di eventi avversi? Dal punto di vista giuridico, essa è prevista e regolata dall’Ordinanza sull’aiuto in caso di catastrofe all’estero. Per quanto riguarda la frontiera sud, ci si riferisce inoltre all’apposita Convenzione tra la Confederazione e la vicina Penisola del 2 maggio 1995. Gli stretti rapporti venutisi a creare fra il Dipartimento delle istituzioni e la Prefettura di Como durante i lavori di preparazione dell’edizione 2016 di «Odescalchi» hanno inoltre portato alla sottoscrizione di un accordo operativo in cui sono definite le procedure di intervento per garantire assistenza reciproca sui due territori. Il tutto in tempi celeri e senza intoppi burocratici. I contatti transfrontalieri, cementati in questi cinque anni, permettono di guardare a «Odescalchi» quale cornice per la sottoscrizione di accordi analoghi fra tutte le Province e i Cantoni confinanti. In questo senso, ci spiega il capo della Sezione del militare e della protezione della popolazione Ryan Pedevilla, un interesse è già stato espresso da Ticino, Vallese, Grigionie, da parte italiana, da Verbania, Varese e Como. Se ne discuterà anche con Bolzano e la Valle d’Aosta. Per una collaborazione davvero senza frontiere.

