Ricordate a quanto ammontava, vent’anni fa, il premio medio di cassa malati? Nel 2001, cifre alla mano, in Ticino si spendevano 188 franchi al mese. Una chimera, a ripensarci oggi. Quest’anno, la cifra si è infatti ‘‘fermata’’ a 362 franchi. Un problema per molti. Un grattacapo che, però, tocca con più forza determinate fasce della popolazione. Una della quali, di certo, è quella dei pensionati. Con il secondo pilastro fisso al palo e l’AVS che registra ‘‘solo’’ lievi aumenti ogni tre o quattro anni, diversi si ritrovano a fronteggiare situazioni complicate. Insomma, a fronte di entrate pressoché stabili, le uscite crescono.

Le cifreIl problema, come si potrebbe pensare, non riguarda però poche persone. Per farsi un’idea del fenomeno è sufficiente consultare le cifre relative alle prestazioni...