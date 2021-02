Hanno cambiato colore, dal rosso al verde, ma nel frattempo sono anche praticamente «spariti» dalla circolazione e soprattutto dagli occhi e dai nasi dei passanti. Parliamo dei sacchi comunali per la raccolta dei rifiuti solidi urbani (RSU) che da un paio d’anni non giacciono più abbandonati ai lati di marciapiedi, strade e piazze del centro storico di Bellinzona in attesa di essere raccolti dai veicoli della nettezza urbana. Dal 1° giugno 2019 in città è infatti obbligatorio piazzare i sacchi dell’immondizia all’interno degli appositi contenitori interrati. Cassonetti dal design meno invadente possibile e muniti di un sistema di aggancio «Kinshofer» che permette il carico e lo scarico automatico sull’autocarro che esegue la raccolta. «In centro città abbiamo installato una decina di ‘isole’ di raccolta con due cassonetti ciascuna e altre tre, in collaborazione con alcuni privati, che saranno prossimamente interrate – ci conferma il capodicastero Ambiente Christian Paglia – Con questi numeri abbiamo definitivamente messo un po’ d’ordine alla raccolta dei rifiuti nel centro storico, eliminando l’inestetismo e anche il degrado dei sacchi della spazzatura maleodoranti e sparsi nel nucleo».

Piazza Collegiata «out»

L’unico intoppo all’operazione contenitori interrati, se così possiamo chiamarlo, lo si è avuto in Piazza Collegiata. Prima per l’individuazione del luogo esatto in cui posizionare i cassonetti, poi per le proteste di alcuni cittadini e residenti per i due contenitori installati dinnanzi allo stabile della Società bancaria (che ha presentato ricorso) e praticamente a lato della scalinata della chiesa. «In effetti sono state diverse le opposizioni che abbiamo raccolto, nonostante ci fosse anche la Commissione edilizia che si era espressa favorevolmente sulla posa dei due cassonetti in piazza Collegiata. Così alla fine abbiamo deciso di smantellarli puntando per la raccolta dei sacchi dei rifiuti della zona sulle installazioni già presenti in piazza del Sole, largo Elvezia e via Bonzanigo», conferma Paglia.

Credito di 4,5 milioni

Complessivamente per l’operazione «sacco nascosto» l’Esecutivo della capitale aveva stanziato un credito quadro di 4,5 milioni di franchi. Circa 700.000 franchi sono stati spesi per i contenitori cittadini, gli altri da destinarsi ai quartieri, con Bellinzona e Giubiasco che per ovvie ragioni si porteranno via la fetta maggiore del budget. In totale nella Turrita e nel Borgo dovrebbero essere oltre un centinaio i cassonetti che saranno installati in futuro. «Sono evidentemente i due quartieri che presentano le maggiori criticità per quanto riguarda la scelta dei punti dove posizionare i contenitori interrati e le ‘campane’ seminterrate – sottolinea ancora Paglia – Ma visti i buoni risultati del centro storico cittadino, confido che entro il 2021 si riuscirà a completare anche la dotazione di postazioni previste nei due quartieri più popolosi. E in virtù dello studio sulle possibili installazioni già concluso, contemporaneamente proseguiremo con la posa negli altri quartieri fino ad arrivare a circa 340 contenitori interrati e seminterrati previsti nel nostro territorio».

Il test del riciclo

A Bellinzona prosegue anche con risultati sempre più incoraggianti la fase di test avviata due anni fa per la raccolta separata della plastica. La media annua di oggetti e imballaggi da smaltire (escluse le bottiglie PET) raccolti e consegnati dagli utenti negli appositi sacchi ai quattro ecocentri cittadini (Carasso, Claro, Sementina e Giubiasco) sfiora oramai le 200 tonnellate. «Abbiamo fatto da apripista in Ticino e sulla nostra positiva esperienza il Dipartimento del territorio sta concludendo uno studio per allargare la raccolta e la separazione della plastica a tutti i Comuni, magari con la possibilità di realizzare un centro di contenimento e smistamento in Ticino», conclude Christian Paglia.

©CdT/Chiara Zocchetti

©CdT.ch - Riproduzione riservata