Cosa deve fare un’impresa per diventare azienda formatrice? Quali sono i requisiti e compiti dell’azienda e del formatore? In quali professioni è possibile mettere a disposizione dei posti di apprendistato? Per rispondere alle domande frequenti delle aziende e richiedere una consulenza individuale da parte degli esperti di settore, è ora a disposizione il numero verde 0800 606 607, raggiungibile il lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle 12:00 alle 18;00, il giovedì dalle 14:00 alle 20:00 e il sabato dalle 09:00 alle 12:00. I consulenti e le consulenti dell’area Vivere l’apprendistato della Città dei mestieri della Svizzera italiana forniscono alle aziende una prima informazione e creano il contatto diretto con gli ispettori e ispettrici di formazione della Divisione della formazione professionale.