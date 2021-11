Gli attacchi informatici alle aziende svizzere sono aumentati in maniera esponenziale. Se ne contano ben 2.694 nell’ultimo anno, e a questi vanno aggiunti quelli in cui è stato pagato un riscatto. «Sono in aumento, assolutamente», conferma Alessandro Trivilini, responsabile del servizio informatico forense della SUPSI. Come si spiega? «Le variabili ai bordi sono estremamente dinamiche e in crescita costante: più tecnologia, più connessioni, più dati. E, di riflesso, una accresciuta attenzione da parte di chi sfrutta la tecnologia per delinquere per cercare di impossessarsi di dati sensibili da poter mettere sotto ricatto. Istantaneamente o nel tempo. Il prossimo decennio parla digitale in tutti i contesti e ogni volta che un nuovo dispositivo si connette alla rete diventa un potenziale bersaglio»....