Dopo la positività di allievi appartenenti alla medesima classe, l’Ufficio del medico cantonale ha ritenuto opportuno stabilire una quarantena di classe presso il Liceo di Lugano 1 e la Scuola cantonale di commercio di Bellinzona. Lo comunicano il DECS e il DSS in una nota.

Fino al termine della quarantena, le lezioni per gli allievi direttamente coinvolti proseguono temporaneamente a distanza (tramite videolezioni e attività da casa), come previsto dalle indicazioni relative alle scuole medie superiori del Protocollo di quarantena di classe predisposto dal DECS.

Per gli altri allievi dei due istituti e delle altre scuole postobbligatorie, non toccati dalla quarantena, l’attività scolastica continua normalmente in presenza.