Quarantena e pass verde, «le tempistiche italiane non sono reali»

mano tesa al turismo

L’introduzione del lasciapassare nazionale dal 15 maggio solleva non poche perplessità sui contenuti e le modalità tecniche - Come fare con la lista delle zone a rischio dell’UFSP? Il documento svizzero che attesta la vaccinazione sarà sufficiente per le autorità di un altro Paese? Ne abbiamo parlato con Gateway Tours e Kuoni Viaggi