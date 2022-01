Tra una settimana gli studenti dell’USI avranno iniziato la sessione di esami di gennaio. Una sessione che, al pari degli altri atenei elvetici, si svolgerà in presenza, ovviamente con norme igieniche accresciute: distanza sociale, uso della mascherina e regola del 3G. Ovvero, per partecipare alla sessione occorrerà essere vaccinati, guariti oppure in possesso di un test negativo alla COVID-19.

«È discriminante»

Le modalità d’esame non sono però state condivise da «alcuni studenti e docenti». In una lettera inviata in redazione, un lettore lamenta infatti una «situazione discriminatoria» nei confronti di chi contrae la COVID-19 oppure di chi viene messo in quarantena perché entrato in contatto con una persona risultata positiva al test. In entrambi questi casi, scrive il nostro lettore, non si «avrà alcun modo di fare l’esame o recuperarlo prima della sessione di settembre, mettendo in grave difficoltà chi ha poco tempo per finire gli studi o per iniziare un semestre all’estero». Inoltre, prosegue, «non è stata data la possibilità di fare gli esami online qualora si risultasse positivi, cosa che in molte altre realtà accademiche simili all’USI verrò data . Gli studenti non chiedono e non vogliono fare una sessione online “perché più facile” come detto da molti, vogliono farla in presenza, ma non vogliono assolutamente essere discriminati dal punto di vista accademico». Tra i «delusi», vi è chi ritiene che la decisione dell’ateneo di svolgere gli esami in presenza sia «assolutamente incoerente se consideriamo che durante le precedenti sessioni di giugno e settembre 2021 si erano svolti solo esami online, quando c’erano zero casi al giorno e gli ospedali erano vuoti».

«Cercheremo soluzioni»

Una tesi, che i vertici dell’USI rispediscono con decisione al mittente. Nessuno è discriminato e si farà di tutto per venire incontro a chi dovrà rinunciare agli esami causa COVID-19 è in estrema sintesi il messaggio rivolto agli studenti. «Il nostro obiettivo è svolgere il più possibile le attività in presenza. Lo stesso vale per gli esami, la cui modalità è stata decisa e comunicata lo scorso 28 ottobre», premette il prorettore per la formazione e la vita universitaria Lorenzo Cantoni. «La procedura per lo svolgimento richiede il rispetto del distanziamento sociale, la mascherina obbligatorie e, come richiesto dal Consiglio federale, il “3G”».

Cantoni ribadisce inoltre che saltare uno o più esami causa malattia è uno scenario per nulla nuovo e già regolato dallo stesso ateneo: «È sempre successo che qualcuno non abbia potuto sostenere l’esame causa malattia e per questo è possibile recuperarlo nella sessione straordinaria di settembre. Abbiamo stabilito che chi non può partecipare alla sessione di gennaio per una ragione documentata legata alla COVID-19 (quindi causa isolamento o quarantena), potrà comunicarlo fino all’ultimo momento senza ridurre il numero di possibilità consentite di sostenere l’esame».

Considerata la situazione particolare, tuttavia, la porta per eventuali altre soluzioni, come ad esempio una sessione di recupero, resta aperta: «Ci troviamo in una situazione molto complessa ed è realistico che il numero di assenze dovute a isolamenti o quarantene sarà importante. Per questo stiamo ragionando su una decina di scenari, inclusi gli esami di recupero prima dell’inizio del semestre oppure immediatamente dopo. Ma una decisione definitiva verrà presa al termine della sessione, con in mano i numeri delle assenze, e dopo le decisioni del Consiglio federale di metà gennaio».

Ma come risponde l’USI alle accuse di creare una discriminazione tra gli studenti? Ancora Cantoni: «Ritengo che le critiche che ci sono state rivolte siano ingenerose: negli ultimi due anni abbiamo sostenuto, anche finanziariamente, gli studenti in difficoltà a causa della pandemia. Non vogliamo lasciare indietro nessuno. Chi non potrà svolgere gli esami a causa della quarantena potrà contattarci e cercheremo di trovare una soluzione giusta per risolvere il maggior numero di problemi. Ma tenendo bene in mente che una soluzione definitiva non esiste».

