Due classi, una del Centro professionale commerciale di Lugano e un’altra nella sede di Chiasso, sono state poste in quarantena. Lo hanno comunicato oggi il Dipartimento sanità e della socialità (DSS) e il Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (DECS) in una nota. Il termine della quarantena è stato fissato rispettivamente per il 20 e 21 dicembre.