Quarantena. Una parola che tutti hanno imparato a conoscere, insieme a «confinamento» nel corso della prima ondata e che è tornata d’attualità in particolare con l’arrivo della variante Omicron in Svizzera. Come specificato sul sito del Cantone infatti, sono esentate dalla quarantena le persone vaccinate o guarite, ma questa esenzione non vale in caso di stretto contatto con una persona risultata positiva alla nuova variante.

Tornando alle sanzioni, va premesso che nonostante il SARS-CoV-2 sia una malattia «pericolosa e trasmissibile» ai sensi dell’articolo 231 del Codice penale svizzero, quest’ultimo non può applicarsi a meno che non vi sia l’intenzione di propagarla. L’articolo in questione recita infatti che «Chiunque con animo abietto propaga una malattia dell’essere umano pericolosa e trasmissibile è punito con una pena detentiva da uno a cinque anni». Ovviamente una violazione commessa con tutt’altro scopo non rientra sotto questa fattispecie ma le conseguenze sono in ogni caso molto pesanti. La fattispecie è regolata dalla Legge federale sulle epidemie. L’articolo 35 prevede espressamente la quarantene come misura di contenimento della pandemia mentre l’articolo 83h punisce con la multa fino a 5 mila «chiunque intenzionalmente si sottrae a una quarantena o a un isolamento ordinati dall’autorità». Competente per eventuali sanzioni è il Ministero pubblico.