Le autorità cantonali organizzano un momento informativo per un aggiornamento sulla campagna di vaccinazione.

All'appuntamento a Palazzo delle Orsoline a Bellinzona sono presenti il farmacista cantonale Giovan Maria Zanini, il capo della Sezione del militare e della protezione della popolazione Ryan Pedevilla e Martine Bouvier Gallacchi, capo del Servizio di promozione e di valutazione sanitaria dell'Ufficio del medico cantonale.

LA DIRETTA

Milleduecento vaccinazioni al giorno vengono effettuate attualmente in Ticino. Nelle prossime ore si supererà quindi la soglia delle 50 mila. Lo ha annunciato il farmacista cantonale in apertura di conferenza stampa. «Nell’ultimo mese», ha detto Giovan Maria Zanini «non abbiamo avuto nessun caso nelle case anziani e tutti gli ospiti hanno ricevuto le due dosi previste. È un ottimo risultato», ha affermato, aggiungendo che conclusa la campagna di vaccinazione per la categoria degli over 80, queste persone avranno ancora il diritto ad essere vaccinate: «Cambia solo il fatto che non saranno più considerate persone prioritarie, ma potranno ancora sottoporsi al vaccino», ha detto. «Il 10% delle persone aventi diritto che non ha ancora potuto ottenere l’appuntamento per il vaccino sta pagando il prezzo delle difficoltà di fornitura delle dosi», ha spiegato Zanini.

Per gli over 75 (le persone tra i 75 e gli 80 anni), ha poi detto, si sono annunciate finora circa 6 mila persone e la metà di loro ha ricevuto la prima dose al centro di vaccinazione di Giubiasco. Nei Comuni si sono annunciate più di 5.600 persone.

Perché chi accede ai centri cantonali viene vaccinato più in fretta di chi si annuncia nei Comuni? La risposta è arrivata Zanini stesso: «Usiamo due vaccini diversi: nei centri cantonali Pfizer, in quelli di prossimità Moderna. L’attività dipende dalla fornitura. Da Pfizer attualmente abbiamo forniture regolari e non è ancora il caso con Moderna. Non possiamo mandare il vaccino di Pfizer nei Comuni a causa della necessità di mantenere la catena del freddo».

Sulle forniture ha poi aggiunto: «Moderna purtroppo ha posticipato di una settimana le prossime due forniture. In aprile tuttavia riceveremo circa 20mila dosi di vaccino Pfizer in più. Potremo così liberare un certo numero di corrispondenze di Moderna per finire le vaccinazioni di prossimità. In questo modo alle persone più a rischio potremo dare almeno una dose entro fine aprile».

I prossimi passi prevedono la preparazione all’apertura della vaccinazione ai malati cronici ad alto rischio in centri cantonali e studi medici.

Ryan Pedevilla ha ricordato che non solo la fascia degli over75 (dai 75 agli 80 anni) ha diritto a ricevere il vaccino al centro di Giubiasco, bensì anche la fascia degli over80: «Delle 5811 persone che si sono annunciate, circa 5 mila appartengono alla fascia degli over75 e 715 a quella degli over80», ha spiegato aggiungendo che in totale finora sono state effettuate, a Giubiasco, 2.403 persone.

Al Fevi a Locarno, poi, si appresta ad aprire i battenti a fine mese un altro centro cantonale.

Riguardo ai malati cronici ad alto rischio, per annunciarsi queste persone devono verificare con il proprio medico di appartenere effettivamente alla categoria. Se il medico non potesse vaccinare nel proprio studio, dovrà rilasciare uno specifico certificato medico in tal senso da consegnare al momento della vaccinazione. Il certificato medico dovrà essere quello scaricabile dal sito ti.ch/vaccinazione e dovrà essere firmato e compilato dal curante.

Martine Bouvier Gallacchi, dal canto suo, ha ricordato le complicazioni più frequenti in caso di COVID-19: polmonite, insufficienza respiratoria, danno renale acuto, sovrainfezione e danno del miocardio acuto. «L’obiettivo della campagna di vaccinazione - ha ricordato - è diminuire il numero di persone gravemente colpite dalla malattia e quello dei decessi. In questo momento dobbiamo dare la priorità a chi può trarre il beneficio maggiore dalla vaccinazione».

«Con Pfizer, abbiamo constatato un’efficacia superiore al 50% già a partire dal 12.esimo giorno dalla somministrazione della prima dose», ha detto Bouvier Gallacchi. «Il dato è forse anche maggiore se si confrontano i dati disponibili. L’efficacia sale al 94,% dopo la seconda dose. Dobbiamo considerare inoltre che non si tratta di persone particolarmente in forma, essendo somministrate alla fascia più anziana della popolazione», ha detto, aggiungendo che i dati sull’efficacia sono simili anche per il vaccino di Moderna.

«È importante sottolineare che la somministrazione di questi vaccini è sotto alta sorveglianza», ha detto Bouvier Gallacchi, segnalando però le cosiddette «reazioni locali ritardate». «Sono arrossamenti e un gonfiore che subentra una settimana dopo la vaccinazione circa», ha spiegato. «Effettivamente erano già state descritte queste macchie e riscontrate in meno di 1%: è una reazione temporanea dovuta al fatto che il nostro organismo non è mai stato prima in contatto con il virus e con questa proteina spike. Scompare molto rapidamente», ha rassicurato consigliando di effettuare anche la seconda vaccinazione perché non è detto che compaia nuovamente questa reazione.

Sul sito del cantone è disponibile un flyer con tutte le informazioni sulla vaccinazione.

Su AstraZeneca il farmacista cantonale ha ribadito che al momento Swissmedic non ha provveduto all’omologazione poiché ha rilevato alcune lacune riguardanti l’efficacia nelle persone anziane, dubbi sull’intervallo fra due dosi (non è chiaro se sia meglio che sia di uno o tre mesi), problemi di sicurezza (in particolare riguardo gli effetti sulla coagulazione) e problemi di qualità. «Per alcuni è un fatto allarmante, ma in realtà dimostra che il sistema di monitoraggio e di sorveglianza funziona molto bene», ha spiegato Bouvier Gallacchi.

