A poche ore dalla riapertura della scuola dell’obbligo in Ticino e dai primi rientri sui banchi è difficile capire se la pioggia caduta copiosa nella giornata di oggi abbia spazzato via anche i malumori e le polemiche delle scorse settimane. Quel che è certo, ed era già stato ribadito la scorsa settimana, è che tutte le scuole medie e le elementari (eccetto una sede) hanno seguito le direttive del Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (DECS), ma solo nei prossimi giorni si potrà capire quanti genitori hanno deciso di tenere i propri figli a casa. In ogni caso, i primi dati in possesso del Dipartimento diretto da Manuele Bertoli parlano di una risposta più che positiva da parte degli alunni e delle loro famiglie.

Per quanto riguarda la scuole medie ha risposto presente il 96% dei 3.376 studenti che avrebbero dovuto tornare in classe questa mattina. Il tasso di presenza è stato leggermente inferiore nel Sottoceneri, ma siamo nell’ordine di una differenza di mezzo punto percentuale. I dati relativi alle scuole elementari saranno disponibili solo nei prossimi giorni, ma dal DECS ci viene fatto sapere che sembra confermarsi la tendenza registrata nelle Scuole medie. Le aule non sono dunque rimaste vuote. Per quanto riguarda infine le scuole dell’infanzia, la cui frequenza non è obbligatoria, è stata confermata la previsione del sondaggio delle scorse settimane secondo il quale il 70% delle famiglie avrebbe mandato i propri figli all’asilo.