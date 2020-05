Quattordici casi di contagio oggi. Un numero così alto non si vedeva da giorni e il timore di una seconda ondata torna a farsi vivo. Prima di creare allarmismi, però, abbiamo contattato il medico cantonale Giorgio Merlani per un’interpretazione dei dati. Tra le ragioni che spiegano la cifra odierna, infatti, vi è anche «un’indagine di depistaggio effettuata negli scorsi giorni». In relazione al numero di contagi delle ultime 24 ore, commenta il medico cantonale, «nel contesto dell’attuale situazione, variazioni puntuali e aumenti contenuti sono sempre possibili e probabili. Sia verso il basso con numeri zero (che non significano la sparizione del virus) sia verso l’alto (che non significano ancora una ripartenza)».

Riguardo all’indagine di depistaggio degli scorsi giorni, Merlani indica pure...