Sempre più persone scelgono di vaccinarsi. Lo constata l’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), da noi contattato in merito alla campagna di vaccinazione in corso. A buon punto, in particolare, la situazione nelle case per anziani in Svizzera, dove si stima che vivano circa 160mila persone e dove «la maggior parte delle vaccinazioni sono state completate».

Se a livello nazionale le dosi consegnate ogni 100 abitanti sono 42,31 e quelle già somministrate sono 34,87, il Ticino si posiziona tra i cantoni più avanti nel portare avanti la campagna di vaccinazione: qui, le dosi consegnate ogni 100 abitanti sono 49,67 (174.575 in totale) e quelle somministrate sono 40,72 (143.118 in totale). In testa, davanti al Ticino, solo il canton Basilea Campagna, con 48,52 dosi consegnate e 41,87 somministrate. Ai piedi della scala si trova invece Zurigo, che nonostante le 41,13 dosi consegnate ne ha somministrate solo 28,74.

Le cifre aggiornate per il Ticino, che ci vengono fornite dal Dipartimento della sanità e della socialità (DSS), mostrano anche una maggior propensione alla vaccinazione rispetto al resto del paese e anche da Bellinzona arriva la conferma che «l’adesione finora è stata molto alta». Se infatti a livello nazionale per tutte le fasce d’età si fatica a raggiungere l’80% della popolazione che si sottopone alla vaccinazione, questa soglia è raggiunta in Ticino per tutte le fasce di popolazione la cui fase di vaccinazione risulta completata (a questo proposito, è doveroso premettere che non vi sono fasce per cui la chiamata è «conclusa». Sebbene si sia proceduto con un’apertura graduale alla campagna, chi ancora non si è annunciato ma desidera farlo può sempre iscriversi tramite la piattaforma www.ti.ch/vaccinazione) . Il dato, in particolare, riguarda residenti e collaboratori di case anziani, personale sanitario e reparti COVID19, persone a rischio e affette da malattie croniche e tutte le persone a partire dai 75 anni di età.

Sempre nel nostro cantone, sono attualmente in corso le fasi 5, 6 e 7 della campagna di vaccinazione, che interessano Personale sanitario e assistenza a contatto con pazienti e persone vulnerabili, nonché gli over 55. A giorni si aprirà invece la chiamata per gli over 45.

Sulla possibilità di scegliere il vaccino somministrato, invece, il DSS ricorda che «l’autorità cantonale informa attivamente la popolazione sul tipo di vaccino somministrato in ciascun centro. Detta altrimenti, la persona può scegliere dove vaccinarsi anche in considerazione del tipo di vaccino (Moderna nei centri cantonali di Mendrisio, Lugano, Tesserete e Locarno; Pfizer a Giubiasco)».

