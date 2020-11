La situazione nei cantieri ticinesi, almeno per quanto riguarda il rispetto delle misure anti-COVID, preoccupa il sindacato UNIA. Già ad inizio novembre, i delegati del settore edilizia del sindacato avevano, a questo proposito, definito la situazione come «catastrofica» sul piano nazionale. Ora, la sezione Ticino e Moesa del sindacato, per vederci più chiaro ha voluto procedere ad un’analisi approfondita, svolgendo tra l’11 e il 17 novembre un’inchiesta in 132 cantieri ticinesi, ovvero circa il 13% del totale. Nel dettaglio, l’indagine del sindacato si è concentrata su cinque punti: la presenza di disinfettante, la fornitura di mascherine, l’applicazione (o meno) di un sistema di tracciamento, l’eventuale aumento del numero di baracche per permettere il distanziamento sociale e, infine, l’aumento...