L’etichetta diceva Gaja, Antinori, Ornellaia. Grandi e rinomati produttori vinicoli italiani. Ma l’etichetta era ingannevole. Perché nella bottiglia in realtà si celava sempre e solo lo stesso Barbera scadente, camuffato con aromi, sciroppi, coloranti e trucioli di legno. Eppure per due anni una banda attiva principalmente nell’astigiano è riuscita a piazzarne oltre 54.000 bottiglie in Svizzera, anche in Ticino. Almeno finché alcuni acquirenti non si sono insospettiti e al confine sono state sequestrate quasi 5.000 bottiglie.

Nove esecuzioni cautelari

Lo scorso dicembre la Procura di Asti ha ordinato esecuzioni cautelari ai danni di nove persone (cinque arresti domiciliari e quattro obblighi di dimora) in relazione alla vicenda, perché su di esse vi sono «gravi indizi» di reato. Sono sospettate...