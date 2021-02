Le incertezze per il futuro provocate dalla pandemia hanno contribuito ad accrescere il disagio tra i giovani e le misure adottate da Confederazione e Cantone per limitare il contagio hanno modificato le abitudini relazionali. Il settore delle politiche giovanili della Città di Lugano ha risposto in modo significativo al forte bisogno di dialogare riaffermando spazi di relazione, di ascolto e accompagnamento rivolti ai giovani. Il Servizio di prossimità, unitamente ai centri giovanili di Viganello e Breganzona, ha continuato – nel rispetto delle norme sanitarie - ad accogliere e supportare i giovani che per costruire la propria identità hanno bisogno di incontrarsi e confrontarsi con i coetanei.

Le piccole realtà di provincia rispondono presente

Anche una piccola realtà di provincia come quella del centro giovanile di Coldrerio non è rimasta con le mani in mano. Anzi. Ma il comune denominatore tra i giovani - indipendentemente che si tratti di realtà di città o di paese - è il costante bisogno di ritrovarsi e stare insieme, come ci spiega la responsabile Mara Casagrande. «In tempi normali frequentano il centro una trentina di ragazzi, adesso con le restrizioni il numero è sceso a 15, ma quello che emerge dopo un anno di limitazioni è il continuo bisogno di trovare uno spazio per stare insieme. E i ragazzi non rinunciano a frequentare il centro perché devono mettere la mascherina, vengono perché la loro voglia di riunirsi sovrasta il fatto che ci siano delle limitazioni».

Frequentano il centro perché la voglia di riunirsi sovrasta le restrizioni

Lo sguardo attento dei professionisti del settore ha però notato la poca attenzione nei confronti dello stato d’animo dei giovani durante questo periodo, come se fossero stati «quelli un po’ più sacrificati, come se le persone si aspettassero che i ragazzi dovessero prontamente adeguarsi alla situazione proprio in una fase così delicata della loro vita», rileva Casagrande. Che aggiunge: «Ogni tanto sono stati ingiustamente criticati, si è sempre posto l’accento sui giovani che non rispettano le regole quando in realtà non sono stati gli unici. Volente o nolente, questa generazione si sta confrontando con un momento eccezionale e ai ragazzi si chiede di essere adolescenti in un periodo dove i legami sociali sono estremamente sacrificati. È una sfida per loro».

Si chiede loro di essere adolescenti in un periodo dove i legami sociali sono sacrificati

Inevitabilmente, le differenze tra la prima e la seconda ondata, dal punto di vista prettamente psicologico, si sono fatte sentire. Ma i risvolti non sono del tutto negativi. Anzi. «Cominciano ad essere stufi e appesantiti da questa situazione - spiega Casagrande -, la prima ondata era una novità e una situazione mai vissuta prima. Dopo gli allentamenti estivi e l’avvento della seconda, però, ho notato che i ragazzi sono diventati più critici verso le comunicazioni che ricevono accorgendosi di contraddizioni. Quindi dal punto di vista della partecipazione civica si sentono indirettamente più coinvolti e più sensibili a determinati discorsi».

©CdT.ch - Riproduzione riservata