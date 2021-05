Quel certificato da cui dipendono le vacanze

Il Parlamento europeo prende posizione in vista dei prossimi negoziati con gli Stati membri sui dettagli da affinare per quanto riguarda il certificato vaccinale. In buona sostanza è stato chiesto, dopo la nascita del «green pass», di far cadere tutte le altre restrizioni - come la quarantena in loco - per i viaggi tra e per i Paesi europei. «Un passo importante per viaggiare liberi e sicuri quest’estate», ha cinguettato subito dopo la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, oltre ad anticipare che il certificato COVID sarà «attivo» e «funzionante» entro giugno. Il «green pass», lo ricordiamo, certifica l’avvenuta vaccinazione, se una persona è guarita dalla malattia oppure ha ottenuto un risultato negativo dopo aver eseguito il test di depistaggio.

