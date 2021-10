Fu Fulvio Pelli a coniare per Alex Pedrazzini, oggi scomparso, il soprannome “monello”. «Avevo parlato di lui come di un monello durante un congresso cantonale del PLR che all’epoca ricevette molta eco», ricorda Pelli. «“Monello” era un termine utilizzato con un’accezione positiva nei suoi confronti e non certo critico, per descrivere un personaggio che conoscevo molto bene perché con lui avevo fatto da giovane il servizio militare. Mi ero ritrovato con lui perché, essendomi presentato con grave ritardo alla visita di reclutamento, fui inserito con tutti i soldati del Mendrisiotto. Posso senz’altro dire di aver conosciuto bene Alex, tanto che tra di noi negli anni si è instaurato un rapporto di amicizia. L’ho poi frequentato nuovamente quando nel 1991 fu eletto consigliere di Stato. Tornando...