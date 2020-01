Avete idea di chi sia questo gruppo di persone (senza appartenenza religiosa) che continua a crescere? Ad esempio: si tratta di persone indifferenti da sempre alla religione, oppure di persone che per svariati motivi la abbandonano?

«Credo si tratti soprattutto di persone che hanno scelto un approccio diverso alla spiritualità, non indifferenti al fatto religioso, quanto piuttosto occupati da altro, stufi o sfiduciati, ma non per forza in modo definitivo. D’altro canto, ogni momento è buono per la conversione. Vale comunque la pena osservare che quella che l’occidente sta vivendo è senz’altro una crisi antropologica prima che di fede e questo in una società che pone l’individuo al centro di ogni cosa, non può che avere effetti di ampia portata, anche sulla relazione tra Dio e gli uomini. A guardar bene, la Chiesa e il mondo cristiano in generale, possono affrontare le sfide del nostro tempo – e di ogni tempo – solo richiamandosi a ciò che è fondamentale, a ciò che veramente è universalmente valido per ogni donna e uomo, indipendentemente dall’epoca, dal contesto e dal luogo. Il nostro costante impegno sia dunque l’annuncio del Vangelo, annunciare e testimoniare Gesù Cristo. Questo è il lievito che fermenta».