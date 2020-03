«In momenti come questi la dipendenza dall’estero si paga e purtroppo lo stiamo vedendo in molti ambiti». Sono parole del farmacista cantonale Giovan Maria Zanini, a cui ci siamo rivolti per capire se in questo momento - in Ticino e in Svizzera - c’è per davvero una carenza di farmaci e un problema di approvvigionamento. La risposta è sì. E a dire il vero non solo in questo momento. L’emergenza coronavirus ha scatenato una corsa mondiale all’acquisto di medicinali e la piccola Svizzera deve fare i salti mortali per garantirsi la sua parte. «Per i farmaci importanti - sottolinea Zanini - la Svizzera dispone delle cosiddette scorte obbligatorie, ovvero riserve di magazzino che fabbricanti e distributori sono obbligati a tenere e che possono vendere solo per decisione del Consiglio federale. Queste...