Spesso passa in secondo piano rispetto all’Esercito. Ma stavolta, nel mezzo dell’emergenza coronavirus che ha messo in ginocchio il Ticino, la Protezione civile sta facendo un lavoro immane e perlopiù dietro le quinte per il bene della collettività in supporto agli altri partner del pronto intervento. Nel primo mese della pandemia sono stati impiegati a Sud delle Alpi, nelle più disparate attività, oltre 600 militi; in particolare più di 350 nei presidi presso gli ospedali, 150 attivi all’hotline (0800 144 144) aperta dalle autorità per consentire alla popolazione di porre domande e sottoporre dubbi di natura sanitaria ma non solo ed un centinaio nei trasporti.

A fine marzo le giornate di servizio prestate avevano raggiunto quota 2.000. Qualcosa di inimmaginabile fino a poco tempo fa e che non ha precedenti alle nostre latitudini e, crediamo, neppure a livello svizzero. Un impegno, quello delle tute arancioni delle sei regioni cantonali (Tre valli, Bellinzonese, Locarno e Vallemaggia, Lugano Campagna, Lugano Città e Mendrisiotto), che ha portato con sé anche un nuovo modo di comunicare. Alla portata di tutti, e pertanto attraverso i canali social (Instagram, Twitter e Facebook) e tramite YouTube.

«La popolazione ha capito»

Partiamo proprio da quest’ultima piattaforma, sulla quale è stato condiviso il documentario dal titolo «Le giornate intense di Locarno», prodotto dal nostro collega Jona Mantovan per conto della PCi locarnese. Meno di dieci minuti di filmato. Ma sono dieci minuti carichi di pathos, di emozioni, di volti, voci e racconti di chi si trova ad operare al fronte per dare una mano al personale sanitario nella lotta alla COVID-19. Soprattutto medici ed infermieri attivi all’ospedale La Carità, il centro designato dal Consiglio di Stato in Ticino per accogliere pazienti risultati positivi al virus. Si apre con l’orgoglio di un milite che opera nella tenda all’esterno del nosocomio destinata al triage. Il giovane è «cosciente del pericolo», ma motivato perché il maledetto virus ha colpito anche la sua famiglia. La parola passa in seguito ai colleghi, i quali in particolare si soffermano sul rapporto con i parenti delle persone ricoverate, che purtroppo non possono ricevere visite: «La popolazione ha dimostrato molta comprensione e ha capito il problema che stiamo affrontando».

«Sono onorato e fiero»

Alla Carità è un viavai di ambulanze, nei giorni in cui la crisi era più accentuata almeno «10-12 al giorno». Importante è pertanto la gestione degli arrivi ed il coordinamento con le altre strutture sanitarie. In seguito il documentario si concentra su altre attività della Protezione civile nell’ambito della pandemia, come la sanificazione delle ambulanze al SALVA di Locarno (quotidianamente dalle 9 alle 21), l’allestimento del Posto comando e del check-point al Fevi e la gestione della comunicazione attraverso i canali social, come abbiamo detto in precedenza. La responsabilità civile dei militi emerge in modo lampante. Ci sono «tute arancioni» che si sono presentate spontaneamente per mettersi a disposizione a favore della collettività. «Sono onorato e fiero di dare il mio contributo», dice uno di loro. Un campione pure lui come tutti i ticinesi, avrebbe puntualizzato il medico cantonale Giorgio Merlani.

© Facebook

Il videomessaggio dei medici

Il grande lavoro della Protezione civile è stato ricompensato, nelle ultime settimane, dalle parole al miele del direttore del Dipartimento delle istituzioni Norman Gobbi pronunciate durante una conferenza stampa, mentre il direttore ed il direttore sanitario dell’ospedale La Carità di Locarno, rispettivamente Luca Merlini e Michael Llamas, hanno lasciato un videomessaggio emozionante sul profilo Instagram della PCi: «La vostra vicinanza e il vostro sostegno sono importanti. Grazie mille per aver costruito il nuovo Pronto soccorso all’esterno del nosocomio, per essere al nostro fianco, per il fatto che possiamo contare su di voi e che sarà così anche in futuro. Ce la faremo, tutti insieme».

Per i ticinesi che non l’avessero ancora fatto, consigliamo vivamente di andare a spulciare gli account social della Protezione civile. Anche loro, come il personale sanitario, meritano un grandissimo applauso. La speranza, a Sud delle Alpi, è (un po’) arancione. Che non a caso è uno dei sette colori dell’arcobaleno.

©CdT.ch - Riproduzione riservata