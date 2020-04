Non paragoniamoli, no, a romanzi epistolari quali «I dolori del giovane Werther» di Goethe. Anche se l’amore, la tragedia, la natura ed il legame con il territorio sono concetti presenti, ben mescolati ed amalgamati. Nelle missive che numerosi Municipi ticinesi hanno inviato nelle scorse settimane ai loro concittadini è il messaggio di speranza a prevalere, di fiducia per il futuro che ci aspetta dopo questo presente improvvisamente diventato sospeso, quasi irreale, alla luce della pandemia. La consapevolezza che, stando uniti, riusciremo a sconfiggere quell’infimo virus che si è insinuato in ogni ambito della nostra vita, portandone pure via, purtroppo, di vite. Alla popolazione disorientata, in ansia, incredula di fronte a qualcosa di impensabile fino a un paio di mesi fa, serviva e serve il sostegno e la vicinanza delle autorità a tutti i livelli per superare questo difficile momento.

«Torneremo ad abbracciarci»

Gli Esecutivi comunali l’hanno capito. E hanno preso simbolicamente carta e penna e inviato una lettera a tutti i fuochi o lanciato appelli sui siti Internet degli enti locali. Nelle prossime righe ci concentreremo su quanto prodotto dai consessi del Sopraceneri, scusandoci già sin d’ora per eventuali dimenticanze. Partiamo dalle città. Bellinzona ha parlato di un’avversità «come non ne conoscevamo più da decenni e che mette a dura prova la nostra resistenza e coesione, tanto più quando, come accaduto a diversi nostri concittadini, la malattia subdolamente si insinua tra le mura di casa, seminando scompiglio, paura e a volte dolore». Le lacrime che oggi ci rigano il volto dovranno trasformarsi, di nuovo, in sorrisi. Ecco dunque l’auspicio per quando tutto sarà finito: «Sappiamo che terminata la fase acuta servirà ancora molto tempo per lasciarci questa crisi alle spalle. Ognuno dovrà fare la sua parte. Noi ci stiamo preparando, fatelo anche voi, insieme sarà più semplice. Tra non molto, con prudenza e rispetto per il prossimo, potremo tornare alle nostre vite e a riabbracciare, non solo idealmente, i nostri cari. Insieme, presto, torneremo a vivere e a far vivere la nostra Città».

Di Locarno ricordiamo la lettera inviata ai cittadini over 65, che rientrano cioè nella fascia d’età più vulnerabile. «Non siete soli», hanno scritto il sindaco Alain Scherrer ed il segretario comunale Marco Gerosa. A seguire un decalogo su come comportarsi per evitare di contrarre il virus. Alla terza età si è rivolto inoltre l’assistente sociale di Sant’Antonino Mauro Bonardi.

Far leva sul senso di comunità

Ad Arbedo-Castione il sindaco Luigi Decarli ha espresso l’auspicio che la crisi possa «farci riscoprire i valori più profondi della vita e della coesistenza, del rispetto per il valore di ogni vita e allo stesso tempo della solidarietà, che non richiede sempre di fare, ma a volte semplicemente dall’astenersi di fare qualcosa che possa nuocere ad altri, all’ambiente, alla natura in generale», mentre il Municipio di Losone ha evidenziato che è nelle emergenze che «si rivela la forza di una comunità. Quando questo passerà, perché passerà, ci potremo guardare indietro ed essere orgogliosi di come ci siamo comportati». Al senso di comunità si è appellato anche il sindaco di Serravalle Luca Bianchetti, «solo così potremo superare questa sfida». E per farlo dobbiamo rimanere il più possibile a casa, ha ricordato il sindaco di Minusio Felice Dafond, ma «telefoniamo ai nostri vicini esprimendo concretamente il nostro aiuto e sostegno mediante i moderni mezzi di comunicazione».

«Un altro modo di vivere»

La speranza arriva pure dalla Mesolcina, valle colpita dalla pandemia. Secondo il sindaco e la prima cittadina di Grono, rispettivamente Samuele Censi e Maura Gervasoni, occorre trovare delle «alternative al nostro modo di vivere» e bisogna interpretare «in modo diverso le abitudini che finora ci hanno condizionati e coinvolti più per frenesia che per necessità. Il dover restare a casa deve essere interpretato più come un’azione a favore della nostra sicurezza che un limite alla nostra libertà». Per il primus inter pares di Roveredo Guido Schenini, infine, bisogna «approfittare dell’occasione per dimostrare solidarietà, riscoprire un sano rispetto reciproco e recuperare l’attaccamento al nostro paese». Lo stesso ha fatto negli scorsi giorni il Municipio di San Vittore, che ha lodato in particolare il gesto degli allievi dell’asilo e del Gruppo di donne volontarie: «Molto bello l’impegno dei bambini della scuola dell’infanzia che hanno, con la loro maestra, allietato la Pasqua di coloro che dovevano restare in isolamento, con i loro disegni ed una toccante letterina. Non solo: veniva anche recapitato un fiore ad uncinetto da simbolicamente appendere alle porte delle case. Voleva esprimere solidarietà e vicinanza e parlare al cuore delle persone nell’imminenza della Pasqua».

Anche i videomessaggi

C’è chi ha scritto, e chi ci ha persino messo la faccia. I sindaci di Ascona e di Cadenazzo, rispettivamente Luca Pissoglio e Marco Bertoli, attraverso il portale online comunale hanno inviato alla popolazione un videomessaggio. Il primo addirittura in due occasioni. Un nuovo modo di comunicare, dettato dalla necessità di dover restare distanti (ma vicini) per proteggersi dal coronavirus e per riuscire a sconfiggerlo. Dal canto suo il sindaco di Locarno Alain Scherrer, dal profilo Instagram della Città, ha «parlato» nelle ultime settimane due volte ai suoi concittadini, facendo loro anche gli auguri di Pasqua.

