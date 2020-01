La visione sicuramente non lascia indifferenti, tant’è che sabato sera verso le 19 molti ticinesi - e non solo, le segnalazioni sono arrivate da tutta la Svizzera - si sono fermati con il naso all’insù ad ammirare lo spettacolo nel cielo buio. Punti luminosi come stelle troppo vicine alla terra, in un movimento cadenzato. Regolare. Neanche fosse un girotondo intorno al nostro pianeta. Per qualcuno ufo, per i più «fantascientifici» navicelle, ma la realtà come sempre ci riporta con i piedi per terra. Quelli apparsi nel cielo durante lo scorso weekend sono i mini-satelliti che formano la costellazione StarLink della compagnia SpaceX di Elon Musk. Il progetto della società statunitense, avviato lo scorso 23 maggio con il lancio di 60 satelliti, poi diventati 182 il 7 gennaio, è quello di formare una rete di circa 12 mila elementi (la Commissione federale delle comunicazioni Usa ha finora rilasciato il permesso a SpaceX per 12 mila satelliti, che potrebbero arrivare in futuro a circa 40 mila unità, ndr) per offrire un servizio Internet ad alta velocità in tutto il mondo. Alcune segnalazioni erano state fatte a fine dicembre nel Varesotto, ma l’ultima danza notturna ha dato spettacolo sopra la Svizzera. Per saperne di più, abbiamo parlato con Renzo Ramelli, presidente del Comitato direttivo della Società astronomica ticinese.