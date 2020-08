Il passaggio giuridico dalla AlpTransit San Gottardo SA (ATG) alle FFS apre le celebrazioni per l’apertura della galleria di base del Ceneri e per il completamento della nuova ferrovia transalpina Alptransit. Durante un incontro con i media tenutosi al portale nord della galleria, a Camorino (TI), rappresentanti dell’ATG, delle FFS e dell’Ufficio federale dei trasporti (UFT) hanno illustrato lo stato dei lavori:

Dieter Schwank, CEO dell’ATG, ha informato in merito ai rimanenti lavori nella galleria di base del Ceneri e allo stato della fase di test. Dal 1° marzo 2020 a fine agosto 2020 sono state effettuate oltre 2000 corse di prova per un totale di circa 40 000 km. Questi test sono stati condotti senza passeggeri o merci, onde controllare il perfetto funzionamento di tutti gli impianti e i sistemi nella nuova galleria. A causa degli effetti della pandemia da coronavirus, la fase di test ha dovuto essere interrotta per quattro settimane ed è ripresa il 20 aprile, nel rispetto delle direttive dell’Ufficio federale della sanità pubblica. Il 1° maggio, di mattina presto, è stata effettuata una prova con un ICE-S, che ha attraversato la galleria a 275 km/h.