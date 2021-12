Non dovrebbe essere tempo di notizie brutte, il Natale. Il record negativo di oggi - 592 nuovi casi di contagio da coronavirus - è però la peggior premessa in vista delle festività. È la variante Omicron che si è trasformata in una vera e propria ondata - davvero, quella dell’ondata è una metafora abusata di questi tempi ma azzeccatissima -, che ci ha ormai travolto. Lo si era capito: questa variante è più contagiosa delle precedenti. Più cattiva? Sembra di no, ma ancora mancano dati per rispondere senza condizioni, senza condizionali. Che fare allora? Intanto il Cantone si è messo in moto e ha fatto un passo avanti rispetto a Berna, dettando nuove regole, regole che potranno avere un peso sull’evoluzione epidemiologica.

Le nuove regole

Facciamola breve, riportando quanto comunicato dal DSS...