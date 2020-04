Radio3i pronta a offrire sette settimane di creatività

Radio e giornali: due media diversi accomunati, in questo periodo di emergenza sanitaria, dallo stesso destino. Una audience maggiore da parte del pubblico - che necessita informazioni verificate nel mare magnum di interrogativi legati alla pandemia - ma un’erosione del mercato pubblicitario a causa della chiusura totale, ora divenuta parziale, delle attività produttive. Per i media, si tratta di rivedere le rispettive organizzazioni, i flussi di lavoro: non fa eccezione Radio3i, che dal lunedì 4 maggio e per sette settimane ha deciso di introdurre diverse novità. «Una novità della durata di due ore - spiega il direttore Matteo Pelli - tanto è lo spazio nel quale ogni speaker potrà dare il meglio di sé. Ogni singola voce rimarrà in onda per due sole ore di turno: così facendo tutti i nostri DJ si alterneranno al microfono sull’arco della giornata. Lo slogan da noi creato recita “uno per tutti e tutti per due ore”, regola che varrà in realtà fino alle nove di sera, perché poi subentrerà Riccardo Pellegrini con il suo “Di sera di notte” che andrà avanti fino a mezzanotte in punto, a chiusura del palinsesto».