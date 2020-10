Raffaele De Rosa: «Le black list sono un limite per il sistema sanitario»

Cambio di rotta del Ticino sulle black list dei morosi dei premi di cassa malati. Come riferito la scorsa settimana, nel rispondere a una consultazione federale il Consiglio di Stato si è detto pronto ad allinearsi a quanto proposto dalla Commissione della sicurezza sociale e della sanità degli Stati (CSSS-S). Commissione che, in estrema sintesi, propone di abrogare il capoverso della Legge federale sull’assicurazione malattia (LAMal) secondo cui chi non paga i premi dell’assicurazione malattia deve finire su una lista nera e, di conseguenza, verrà curato solo in caso di emergenza. Ne abbiamo parlato con il direttore del Dipartimento della sanità e socialità Raffaele De Rosa.

Nella risposta alla consultazione il Governo ha cambiato rotta rispetto agli scorsi anni e ha deciso di sostenere l’abrogazione...