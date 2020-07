Trentasei nuovi casi positivi e oltre 450 persone poste in quarantena dal primo luglio a oggi. Sono questi i dati essenziali degli ultimi dieci giorni che hanno spinto le autorità cantonali ad alzare il livello di guardia dal punto di vista della sensibilizzazione. Un simbolico segnale che vuole far sì che «la popolazione recepisca la necessità di continuare a mantenere l’attenzione sulla delicata situazione sanitaria». In concreto, come spiega il DSS in un comunicato, la campagna di sensibilizzazione cantonale «Distanti ma vicini» passa ora dal blu all’arancione, e il nuovo motto per questa fase è «Prudenza, sempre».

«Qualcosa è cambiato»Da noi raggiunto telefonicamente, il medico cantonale Giorgio Merlani spiega che, effettivamente, «qualcosa è cambiato rispetto al mese di giugno ed era quindi...