Il Ministero pubblico e la Polizia cantonale comunicano che, nell'ambito di un controllo della velocità effettuato il 02.04.2021 sull'autostrada A2 in territorio di Quinto, poco dopo le 18:30 è stato constatato che un veicolo viaggiava ad una velocità di 140 chilometri orari dove il limite è di 80. Successivamente, all'altezza di Balerna, la medesima vettura è circolata ad una velocità di 133 chilometri orari dove il limite è di 100. I contestuali accertamenti da parte della Polizia cantonale hanno permesso di risalire all'identità del conducente. Si tratta di un 40enne cittadino italiano residente in Italia, fermato in territorio di Bioggio l'08.04.2021, sempre sull'autostrada A2. Nei suoi confronti si ipotizza il reato di grave infrazione alla Legge federale sulla circolazione stradale.