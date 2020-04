Fabio Regazzi, il Consiglio federale ha dato un segno tangibile d’apertura, ma non cade l’eccezione Ticino. L’economia, lentamente, potrà riprendere a tappe. Qual è la sua lettura?«Premesso che non sono uno specialista, le cifre dei contagi e soprattutto la situazione sempre meno tesa nelle strutture sanitarie lasciano intendere che si stia andando nella giusta direzione. Ora è venuto il momento di definire la strategia per un ritorno graduale alla normalità, sia a livello di società che economico. Sotto questo aspetto ritengo l’apertura – seppure a tappe – un atto dovuto e responsabile per non creare più vittime economiche e sociali del necessario».

Qual è l’aspetto che maggiormente la conforta in questa fase?«Sono molto sollevato dalla discesa della curva dei contagi. Ciò permette di fornire...