Per ricordare Ketty e chi era per davvero

Massagno

Sei quadri realizzati dalla diciassettenne che un anno fa perse la vita in un incidente a Grancia sono comparsi sulle pareti della Scuola di commercio - Il messaggio di famiglia, amici ex compagni e docenti: «Arte, cultura e sport sono strumenti che possono per davvero aiutare i giovani a trovare il loro posto nel mondo»