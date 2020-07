Anche quest’anno, per la decima volta, OKKIO ha attribuito gli «okki d'oro e nero». Se originariamente i riconoscimenti sono andati ai Comuni con più e con meno rifiuti pro capite, per il 2020 sono stati attribuiti in base alla qualità dei regolamenti sui rifiuti. Regolamenti che con l'entrata in vigore della tassa cantonale sul sacco hanno tutti dovuto essere rivisti e approvati dalle istanze superiori. Una situazione unica - sottolinea OKKIO - per fare una verifica approfondita dei singoli regolamenti comunali sui rifiuti.

I criteri per il calcolo della tassa base per il servizio di raccolta dei rifiuti nei Comuni ticinesi sono in generale discriminanti. In linea con i dispositivi di Legge - confermati ancora recentemente dal servizio ricorsi del Consiglio di Stato, dalla Sorveglianza dei prezzi e dal Tribunale federale - anche la tassa base deve essere causale (non solo la tassa sul sacco!), e deve essere diversificata per le diverse economie domestiche e per le diverse attività commerciali e artigianali. La tassa base non deve però essere discriminante. Verificando i vari regolamenti comunali di discriminazioni se ne scoprono invece molte. Non fa eccezione quello di Lugano oggetto di un ricorso da parte della categoria degli esercenti e albergatori. Non sorprende dunque, che quanto approvato dai Consigli comunali, ed in seguito dagli Enti Cantonali preposti, nonostante gli avvertimenti ricevuti da OKKIO, sta provocando ricorsi e contestazioni. Tutto questo si poteva evitare se a suo tempo il CdS, il Gran Consiglio e i Comuni in seguito, avessero dato seguito alle indicazioni suggerite loro da OKKIO. Ciò non è stato fatto ed ora una fetta importante di cittadini e/o attività commerciali e artigianali si ritrovano con bollette sui rifiuti ingiuste.