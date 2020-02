In aula non sono mancate accese discussioni. Il deputato socialista Carlo Lepori si è detto «sconcertato e indignato» da «queste proposte declamatorie e confuse, tipici aspetti che arrivano dalla destra. Questa storia di portare il limite a 10 anni crea un problema di disparità di trattamento, perché il criterio di domicilio è di 5 anni». Per Marco Noi (Verdi) si tratta di una «perdita di umanità», mentre per Simona Arigoni «anziché agire sul sistema malato si agisce sui più deboli, colpendo dove è facile farlo e non dove converrebbe davvero». «Preferirei dare la cittadinanza in base alla condizione sociale, padroni no, salariati sì», ha dal canto suo affermato il collega Matteo Pronzini. «Questa proposta manca di proporzionalità perché passare da 3 a 10 anni significa abbassare la saracinesca della solidarietà svizzera», è stato invece il parere di Natalia Ferrara (PLR). «Faccio fatica a capire come un paese come il nostro arrivi a continuare a mettere queste barriere soprattutto per chi è bisognoso», ha fatto loro eco il deputato PPD Lorenzo Jelmini.