Il Consiglio di Stato ha respinto il reclamo presentato da Giorgio Ghiringhelli relativo alle informazioni fornite sull’iniziativa sulla legittima difesa nell’opuscolo delle votazioni cantonali del 9 febbraio. Il reclamo contestava la parte in cui si afferma che «l’iniziativa viola il diritto federale». Come reso noto dalla RSI, il Governo ritiene che l’informazione contenuta sia corretta. La stessa «si fonda su elementi oggettivi emersi anche nella discussione parlamentare». In sostanza, «l’opuscolo si limita a segnalare che in determinate situazioni ben definite si può manifestare un contrasto con il diritto superiore. E ciò nell’ambito di un’informazione completa». Ghiringhelli può ancora ricorrere al Tribunale federale.